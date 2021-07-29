Новости

Объявлена дата выхода новой книги Виктора Пелевина 11:38
Вышел нецензурированный трейлер хоррора Стивена Кинга "Чепелуэйт" 11:17
Умер актер из "Клана Сопрано" и "Твин Пикс" Рик Айелло 11:03
Звезда "Во все тяжкие" Боб Оденкёрк перенес сердечный приступ 10:52
Вышел русский трейлер фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом 10:44

Актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом

Новости
    29.07.2021, 11:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

73-летний советский, российский актер театра и кино Владимир Александрович Стеклов заболел коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.

По информации Mash, народного артиста России вчера госпитализировали в больницу имени Филатова с пятидесятипроцентным поражением легких.

Как утверждает ресурс, актер находится в состоянии средней тяжести.

Стеклов родился в 1948 году в Караганде. На экранах - с начала 80-х: Петрушка в "Мертвых душах" 1984-го, "Плюмбум, или Опасная игра", "Гардемарины", "Узник замка Иф", "Воры в законе".

Новости

Умерла "польская Брижит Бардо" Барбара Поломска 10:25
Марго Робби: Новый "Отряд самоубийц" - величайший фильм по комиксам 00:29
Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне 28.07.2021
Вышел новый трейлер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" от Marvel 28.07.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел новый русский трейлер "Босса-молокососа 2" 28.07.2021
От коронавируса умер актер Юрий Огульник 27.07.2021
Green Grey не выступят на Дне независимости Украины из-за русского языка 27.07.2021
⧣ происшествия
Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
Звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкëрк экстренно госпитализирован 28.07.2021
Актер Дитер Бруммер найден мертвым 27.07.2021
Певице МакSим стало лучше 26.07.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Переводчик "Ведьмака" угрожает засудить Netflix 28.07.2021
Умер актер из фильмов Трюффо Жан-Франсуа Стевенен 28.07.2021
Умер писатель-фантаст Анри Верн 27.07.2021