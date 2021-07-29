Актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом

73-летний советский, российский актер театра и кино Владимир Александрович Стеклов заболел коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.

По информации Mash, народного артиста России вчера госпитализировали в больницу имени Филатова с пятидесятипроцентным поражением легких.

Как утверждает ресурс, актер находится в состоянии средней тяжести.

Стеклов родился в 1948 году в Караганде. На экранах - с начала 80-х: Петрушка в "Мертвых душах" 1984-го, "Плюмбум, или Опасная игра", "Гардемарины", "Узник замка Иф", "Воры в законе".