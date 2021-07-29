Новости

Проценко объяснил, почему после прививки попадают в больницу с COVID-19 22:18
В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров 22:02
Власти Москвы расширят диспансеризацию после спада коронавируса 21:43
Власти Москвы призвали продолжить вакцинацию от коронавируса 21:37
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается 21:34
На модуле "Наука" удалось отключить незапланированно включившиеся двигатели 21:28
Более 30 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:14
Спектакль "Современника" посмотрят следователи 21:06
Маск поздравил Рогозина с доставкой модуля "Наука" на МКС 20:55
Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче 20:54
До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" 20:44
Эрдоган: Мы мобилизовали все возможности для тушения пожаров 20:42
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной церковь украинских раскольников 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 21:14
Рубрика: Власть

Более 30 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Опрос: почти треть врачей выступает за обязательную вакцинацию

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 142 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 36 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 125,5 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 202 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более 1 600 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. 8 заболевших лечат гражданские медики. Еще 538 человек изолированы на дому.

Сообщается, что 5 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У 15 пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 79 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 246 человек.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Врач рассказала, кому нужна ревакцинация от коронавируса

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся почти полторы тысячи человек, свыше трехсот из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,2 тысячи пациентов, из которых почти 8,5 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 30 307 человек, сообщили в военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поручил сократить срок постановки на воинский учет в военкоматах
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому