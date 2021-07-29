Что покажут по ТВ в день памяти Анатолия Лысенко

Сегодня, 29 июля - 40 дней, как с нами нет Анатолия Григорьевича Лысенко. Творческий коллектив Общественного телевидения России (ОТР) подготовил в память о своём основателе несколько спецпроектов, которые выйдут в эфир и появятся в Сети на сайте ОТР именно в этот день.

1. Онлайн- проект "Разговор с Анатолием Лысенко"

Смотреть можно по ссылке www.otr-online.ru

"Я понимаю, что больше не смогу ему позвонить. Но я, тем не менее, буду продолжать с ним разговаривать, как и многие пришедшие сегодня в "четверку", те, кто здесь работал, вырос и кому он дал шанс. Анатолий Григорьевич, мы вас любили, любим и будем любить".

Именно эти слова, сказанные Константином Эрнстом на церемонии прощания, дали идею для онлайн проекта "Разговор с Анатолием Лысенко". Это проект - посвящение Анатолию Григорьевичу Лысенко и одновременно продолжение разговора с одним из отцов-основателей отечественного телевидения. О том, каким он был человеком, и какую роль сыграл в истории нашего телевидения, аудитория проекта узнает из первых уст. Его воспоминания раскрывают тайны профессиональной - а порой и личной - жизни нескольких поколений телевизионных журналистов. О сделанном и о коллегах Анатолий Григорьевич всегда говорил точно, живо, легко и с юмором. Отдельного внимания заслуживают фотографии и видео, сопровождающие повествование, собранные из нескольких архивов, в том числе - из личного архива семьи Лысенко.

2. Программа "Памяти Анатолия Лысенко. Говорит и показывает Москва"

Эфир 29 июля в 16:05.

Программа посвящена истории российского телевидения, для которого Анатолий Григорьевич сделал немало. С чего начиналось телевещание и как расширялись возможности нового медиа во второй половине ХХ века? В выпуске использованы фрагменты авторского цикла программ Лысенко. Прекрасный рассказчик, Анатолий Григорьевич о телевидении говорит с любовью и юмором. Многое из того, что в своё время оставалось за кадром, в его интерпретации обретает особый смысл и дополняет историю отечественного ТВ любопытными деталями.

3. Документальный фильм "13 мгновений Анатолия Лысенко"

Эфир 29 июля в 22:45

В этой картине об Анатолии Григорьевиче Лысенко вспоминают родные и близкие, а также друзья и коллеги: Александр Ширвиндт, Геннадий Хазанов, Юрий Стоянов, Александр Масляков, Олег Добродеев, Леонид Ярмольник, Михаил Жванецкий, Татьяна Миткова, Александр Любимов, Владислав Флярковский и другие.