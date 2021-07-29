Что покажут по ТВ в день памяти Анатолия Лысенко

Новости

Умерла "польская Брижит Бардо" Барбара Поломска 10:25
В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования 10:20
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение 10:18
От пожара в провинции Анталья пострадали минимум 62 человека 10:01
Спотовые цены на газ в Европе приблизились к $500 за тысячу кубометров 09:59
В Москве 65% стационаров подключены к ЕМИАС 09:55
Сборная Австралии по легкой атлетике помещена на карантин из-за коронавируса 09:52
Перилли из Сан-Марино выиграла первую олимпийскую медаль в истории страны 09:50
Движение на МКАД восстановили после инцидента с разлитым битумом 09:49
Собянин поддержал идею "Единой России" о создании окружных и районных волонтерских центров 09:41
Вдова президента Гаити уехала в США 09:34
В Подмосковье три человека сгорели в BMW 09:33
В США ввели обязательные тесты на COVID для привитых после контакта с заболевшими 09:31
В Петербурге покажут "кино для ушей" 09:15
В Екатеринбурге впервые прооперировали ребенка в процессе рождения 08:49
Алипов, Субботина и Семьянова не прошли в финал в дисциплине "трап" 08:38
Эксперт рассказал, куда инвестировать россиянам в 2021 году 08:37
Тюменец из-за неполной диагностики 23 года считал, что болен гепатитом С 08:26
В Москве в четверг воздух прогреется до плюс 27 градусов 08:06
Бразилия объявила о вакцинации подростков от коронавируса 07:55
Чемпионка ОИ в Токио Бацарашкина идет четвертой в стрельбе из пистолета с 25 м 07:46
Бабинцева и Ильясов проиграли в четвертьфинале турнира по дзюдо 07:39
Байден во время выступления оговорился, перепутав Обаму с Трампом 07:30
Китаянки с мировым рекордом выиграли эстафету 4х200 вольным стилем 07:07
Климент Колесников: Настраивался на противостояние с самим собой и проиграл 06:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 09:30
Рубрика: Культура

Что покажут по ТВ в день памяти Анатолия Лысенко

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня, 29 июля - 40 дней, как с нами нет Анатолия Григорьевича Лысенко. Творческий коллектив Общественного телевидения России (ОТР) подготовил в память о своём основателе несколько спецпроектов, которые выйдут в эфир и появятся в Сети на сайте ОТР именно в этот день.

 1. Онлайн- проект "Разговор с Анатолием Лысенко"

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Москве проводили в последний путь Анатолия Лысенко

Смотреть можно по ссылке www.otr-online.ru

"Я понимаю, что больше не смогу ему позвонить. Но я, тем не менее, буду продолжать с ним разговаривать, как и многие пришедшие сегодня в "четверку", те, кто здесь работал, вырос и кому он дал шанс. Анатолий Григорьевич, мы вас любили, любим и будем любить".

Именно эти слова, сказанные Константином Эрнстом на церемонии прощания, дали идею для онлайн проекта "Разговор с Анатолием Лысенко". Это проект - посвящение Анатолию Григорьевичу Лысенко и одновременно продолжение разговора с одним из отцов-основателей отечественного телевидения. О том, каким он был человеком, и какую роль сыграл в истории нашего телевидения, аудитория проекта узнает из первых уст. Его воспоминания раскрывают тайны профессиональной - а порой и личной - жизни нескольких поколений телевизионных журналистов. О сделанном и о коллегах Анатолий Григорьевич всегда говорил точно, живо, легко и с юмором. Отдельного внимания заслуживают фотографии и видео, сопровождающие повествование, собранные из нескольких архивов, в том числе - из личного архива семьи Лысенко.

 2. Программа "Памяти Анатолия Лысенко. Говорит и показывает Москва"

Эфир 29 июля в 16:05.

Фото: Сергей Синицын
Ушел из жизни один из основателей российского ТВ Анатолий Лысенко

Программа посвящена истории российского телевидения, для которого Анатолий Григорьевич сделал немало. С чего начиналось телевещание и как расширялись возможности нового медиа во второй половине ХХ века? В выпуске использованы фрагменты авторского цикла программ Лысенко. Прекрасный рассказчик, Анатолий Григорьевич о телевидении говорит с любовью и юмором. Многое из того, что в своё время оставалось за кадром, в его интерпретации обретает особый смысл и дополняет историю отечественного ТВ любопытными деталями.

 3. Документальный фильм "13 мгновений Анатолия Лысенко"

Эфир 29 июля в 22:45

В этой картине об Анатолии Григорьевиче Лысенко вспоминают родные и близкие, а также друзья и коллеги: Александр Ширвиндт, Геннадий Хазанов, Юрий Стоянов, Александр Масляков, Олег Добродеев, Леонид Ярмольник, Михаил Жванецкий, Татьяна Миткова, Александр Любимов, Владислав Флярковский и другие.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы

Главное сегодня

Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии
Пушков: Ответ Зеленского на статью Путина - это демагогия и увиливание
Посольство РФ призвало США и Украину поддержать в ООН борьбу с неонацизмом
Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек
Как язык кино объединяет всю многоязыкую планету
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне