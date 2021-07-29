Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами

Максим Фадеев продал права на песни групп "Серебро" и TOTAL, а также Глюкозы и других своих проектов. О свершившейся сделке продюсер и музыкант сам рассказал в своем Instagram.

Фадеев отметил, что расстался не только с правами на композиции, но и на образы, креатив и все остальное:

"Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса. С сегодняшнего дня у этих брендов и всего, что с ними связано, новый владелец, который решил остаться неизвестным. Будем наблюдать", - написал продюсер.

Он также рассказал, чем планирует заниматься теперь: "Останусь в профессии и буду продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе. Артистами заниматься больше не буду никогда!".

Подробности принятия такого решения Максим Фадеев обещает рассказать в деталях в новой книге, где будет "все как на исповеди". Когда она выйдет - пока неизвестно.

Напомним, у Фадеева был свой музыкальный лейбл Malfa - однако, в 2019 году он расторг все контракты с артистами. Продюсерской деятельностью он начал заниматься в 90-х, среди его проектов такие исполнители как Линда, "Серебро", Глюк"oZa, ТОТAL, Юлия Савичева и другие.