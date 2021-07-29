Новости

Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету 18:08
Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады уехала в инвалидном кресле 17:39
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля 17:28
СК завершил расследование аварии с военными автобусами 17:26
Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса 16:55
Проводить опреснение воды на черноморском побережье не планируется 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 18:03
Рубрика: Культура

Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами

Текст: Инга Бугулова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Максим Фадеев продал права на песни групп "Серебро" и TOTAL, а также Глюкозы и других своих проектов. О свершившейся сделке продюсер и музыкант сам рассказал в своем Instagram.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Земфира без рекламы выпустила новый альбом

Фадеев отметил, что расстался не только с правами на композиции, но и на образы, креатив и все остальное:

"Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса. С сегодняшнего дня у этих брендов и всего, что с ними связано, новый владелец, который решил остаться неизвестным. Будем наблюдать", - написал продюсер.

Он также рассказал, чем планирует заниматься теперь: "Останусь в профессии и буду продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе. Артистами заниматься больше не буду никогда!".

Подробности принятия такого решения Максим Фадеев обещает рассказать в деталях в новой книге, где будет "все как на исповеди". Когда она выйдет - пока неизвестно.

Напомним, у Фадеева был свой музыкальный лейбл Malfa - однако, в 2019 году он расторг все контракты с артистами. Продюсерской деятельностью он начал заниматься в 90-х, среди его проектов такие исполнители как Линда, "Серебро", Глюк"oZa, ТОТAL, Юлия Савичева и другие.

Культура Музыка Поп-музыка

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
Как язык кино объединяет всю многоязыкую планету
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне