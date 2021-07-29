Греция переживает небывалую жару

Волна жары охватила всю Грецию и большую часть Балканского полуострова.

В среду, 28 июля, на полуострове Пелопоннес температура достигла 43 градусов Цельсия, а во многих районах материковой Греции превысила показатель в 40 градусов. Власти рекомендовали гражданам избегать длительного нахождения вне охлаждаемых помещений.

По мнению метеорологов Национальной обсерватории Афин, погодные условия не улучшатся как минимум до середины следующей недели, а самые высокие температуры ожидаются в понедельник, 2 августа. Последние прогнозы показывают, что с большой вероятностью будут зафиксированы местные температуры даже выше 45 градусов Цельсия.