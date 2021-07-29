Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах

На Украине представители так называемой ПЦУ (Православная церковь Украины) сообщили о выходе книги, посвященной онлайн-таинствам. "Виртуальной" и раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), и книгу, которая была представлена аудитории, назвал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В книге, названной "Феномен онлайн-причастия", собраны публикации участников этой раскольнической организации, в которых они рассказывают, как виртуализировать таинства. "В общем-то, оно и понятно: виртуальной "церкви" - виртуальные "таинства"! Опять же, появится отличное оправдание тому, почему ПЦУшные храмы, силой отобранные раскольниками у канонической Церкви, постоянно пустуют. Скажут: "Вся наша паства "причащается" виртуально". А то, что такие заявления непроверяемы, так это для раскольников скорее плюс, чем минус", - написал Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Книга "Феномен онлайн-причастия" представлена в принадлежащем ПЦУ Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Об этом написал на своей странице в Facebook митрополит Александр (Драбинко), перешедший в ПЦУ из Украинской православной церкви (УПЦ). Он запрещен в служении Священным синодом УПЦ.

Справка "РГ"

ПЦУ создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии - церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями поместных церквей, кто принял украинский раскол.