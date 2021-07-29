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29.07.2021 07:56
Рубрика: Общество

Мясников назвал продукты, приводящие к появлению камней в почках

Текст: Алексей Иванов

Избыточное употребление пищи с высоким содержанием животных жиров, сахара и соли повышает риск образования кальциевых камней в почках.

Фото: iStock
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Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал главный врач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников.

Тем же неприятным свойством, в частности, обладает грейпфрутовый сок. "Увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах", - цитирует специалиста РИА Новости.

Также не стоит злоупотреблять зеленью, шпинатом и орехами - они содержат оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты, большинство из них малорастворимы в воде). Помимо этого, образованию камней в почках может способствовать прием таблеток, содержащих кальций.

Как уже писала "РГ", ранее Александр Мясников рассказал о простом способе продлить жизнь. Для этого нужно больше внимания уделять повседневным физическим нагрузкам, таким как ходьба. По его словам, человек должен проходить как минимум пять километров в день и стараться больше стоять, а не сидеть.

Общество Здоровье

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