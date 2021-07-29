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29.07.2021 18:45
Рубрика: Власть

Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу

Текст: Анна Полтавцева

Активные молодые политики, волонтеры и активисты молодежных движений формируют серьезный поток креативных и качественных предложений для включения в Народную программу "Единой России". Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой на встрече с общественниками.

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"Я хотел бы отметить, например, усилия "Молодой Гвардии Единой России", которая на базе созданной нами Школы проектных технологий целенаправленно объединяет и прорабатывает десятки проектов. Это уже не просто идеи - а конкретные планы, как по шагам добиться решения поставленных задач в сфере образования, социально-экономического развития столицы", - отметил Петр Толстой.

Все предложения, зафиксированные в стенограмме встрече, будут направлены для включения в Народную программу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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