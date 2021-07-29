Netflix ввела обязательную вакцинацию для участников съемок

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Netflix стала первой крупной компанией в киноиндустрии США, которая ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников. Об этом пишет Deadline.
Требование распространяется не только на актеров, но и на всех остальных участников съемок.
Исключения могут быть сделаны по медицинским показаниям или религиозным убеждениям.
Нововведение не коснется сериалов и фильмов, которые уже находятся в производстве.
Подобные меры приняты на фоне очередной волны коронавируса в Америке и распространения нового штамма "дельта".