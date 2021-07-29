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Netflix ввела обязательную вакцинацию для участников съемок

Новости
    29.07.2021, 15:04
Текст:   Богдан Бобров
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Netflix стала первой крупной компанией в киноиндустрии США, которая ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников. Об этом пишет Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Требование распространяется не только на актеров, но и на всех остальных участников съемок.

Исключения могут быть сделаны по медицинским показаниям или религиозным убеждениям.

Нововведение не коснется сериалов и фильмов, которые уже находятся в производстве.

Подобные меры приняты на фоне очередной волны коронавируса в Америке и распространения нового штамма "дельта".

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