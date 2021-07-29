Объявлена дата выхода новой книги Виктора Пелевина

Новая книга достаточно популярного отечественного автора Виктора Пелевина, как часы выдающего по свежему произведению раз в год, выйдет уже 26 августа года этого.

Столь благая для всё еще многочисленных поклонников дарования Виктора Олеговича весть только что появилась на сайте издательства "Эксмо".

Там же можно будет оформить предзаказ и "в числе первых увидеть обложку и аннотацию".

Новинка параллельно выйдет в "Эксмо" и появится на крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг "ЛитРес".

Подробности содержимого сочинения пока утаиваются, но нет решительно никаких сомнений, что публику ждет что-то актуальное, веское и проницательное.

Последний на сегодня роман автора - "Непобедимое солнце" - датирован прошлым годом. Предыдущий - "Тайные виды на гору Фудзи" - вышел в 2018-м. Между ними был сборник повестей "Искусство легких касаний".