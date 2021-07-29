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29.07.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура направила в суд о ДТП в Подмосковье с гибелью военных

Текст: Иван Егоров

Генеральная прокуратура направила в Красногорский городской суд Московской области уголовное о ДТП в котором погибло 4 военных и еще 52 были ранены.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель Генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя Ивана Гаврикова, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным следствия, 11 января 2021 года колонна из четырех военных автобусов двигалась по трассе М-9 "Балтия". Автобусы перевозили военнослужащих из Нахабино Московской области к месту дислокации части в Москве. Около 15 часов колонна остановилась в крайней правой полосе в районе 28 км автомагистрали из-за поломки головного автобуса. В это время, как полагает следствие, водитель Гавриков, управляя самосвалом, двигаясь в попутном направлении, своевременно не обнаружил опасность и столкнулся со стоящими автобусами. В результате ДТП 4 военнослужащих погибли на месте, не менее 52 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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