Костромича будут судить за нарушение тайны телефонных переговоров

В Костроме завершено расследование уголовного дела о нарушении тайны телефонных переговоров, неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном использовании сведений, составляющих коммерческую тайну.

Обвиняемый - бывший специалист офиса компании, предоставляющей услуги связи. Он имел доступ к охраняемой законом компьютерной информации и сведениям, составляющим коммерческую тайну.

- По версии следствия, мужчина для своих знакомых неоднократно копировал из базы данных детализацию телефонных соединений граждан и другие персональные данные абонентов, которые затем передавал заинтересованным лицам, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова.

Кроме того, костромичу вменяется копирование базы данных абонентов связи для оформления на их имена абонентских номеров ради улучшения своих статистических показателей, выполнения плана и получения премии. В результате его действий пострадала деловая репутация компании, а пяти гражданам причинен моральный вред.

- Факты противоправной деятельности мужчины были выявлены в ходе совместной работы следователей СУ СК и сотрудников УМВД и УФСБ России по Костромской области, - уточнила Ольга Вакурова.

Обвиняемый свою вину полностью признал. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.