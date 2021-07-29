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29.07.2021 10:49
Рубрика: Происшествия

Москвичку обманули почти на 4 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В столичном районе Теплый Стан 54-летней москвичке позвонили несколько неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что звонившие убедили женщину, что неизвестные лица якобы пытаются оформить потребительский кредит на ее имя по доверенности. Поэтому "сотрудники службы безопасности" предложили даме самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Фото: iStock
Мошенники усовершенствовали схему со звонками "сотрудников" банка

Женщина согласилась и, получив кредит, перевела часть денег на указанный незнакомцами банковский счет, а часть передала через мужчину, который приехал и тоже представился сотрудником банка.

После передачи денег ей снова позвонили с указанием повторно провести такую же операцию в другом банке на сумму 1,9 миллиона рублей. Тогда женщина обратилась в правоохранительные органы, где ей сообщили, что ее обманули. Всего у нее выманили 3,8 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый Стан задержали мошенника - 26-летнего жителя Московской области, который приезжал на автомобиле и забирал деньги у обманутой гражданки. Он отправлен под домашний арест.

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