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29.07.2021,  
05:00
Текст:  Антон Валагин

Переправу пусковой установки "Ярс" показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео уникальной инженерной операции - переправы 100-тонной пусковой установки комплекса "Ярс" через Оку на специальных учениях во Владимирской области.

Обычный паром такую гигантскую машину не выдержит, поэтому для "Ярса" собрали нестандартный, использовав целые и половинные звенья понтонного парка. Другие машины стартовой батареи комплекса переправились через реку по наплавному мосту - тоже уникальному.

Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org/
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- Впервые в мировой практике был оборудован наплавной мост двойной ширины, позволяющий пропускать военную технику в несколько потоков, - рассказали в Минобороны России.

В ходе масштабных учений военные инженеры навели все возможные переправы: десантные на плавающих транспортерах, паромные и мостовые. Военная полиция обеспечивала безопасность - ее подразделения на катерах и моторных лодках отразили нападение условных диверсантов.

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