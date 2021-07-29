Переправу пусковой установки "Ярс" показали на видео

Обычный паром такую гигантскую машину не выдержит, поэтому для "Ярса" собрали нестандартный, использовав целые и половинные звенья понтонного парка. Другие машины стартовой батареи комплекса переправились через реку по наплавному мосту - тоже уникальному.

- Впервые в мировой практике был оборудован наплавной мост двойной ширины, позволяющий пропускать военную технику в несколько потоков, - рассказали в Минобороны России.

В ходе масштабных учений военные инженеры навели все возможные переправы: десантные на плавающих транспортерах, паромные и мостовые. Военная полиция обеспечивала безопасность - ее подразделения на катерах и моторных лодках отразили нападение условных диверсантов.