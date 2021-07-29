Роман Романенко оценил ход модернизации поликлиник и школ Москвы

Технологический базис этих учреждений даст старт использованию принципиально новых стандартов лечения пациентов и обучения школьников. Об этом заявил депутат Государственной Думы, летчик-космонавт Роман Романенко.

"Здравоохранение и образование - две сферы, важность которых сложно переоценить. В рамках предстоящей модернизации столичных медицинских и образовательных учреждений здания будут реконструированы и оснащены современным технологичным оборудованием. Этот новый технологический базис начнет плановый переход к принципиально новым стандартам лечения пациентов и обучения школьников", - подчеркнул Романенко.

Большинство поликлиник даже в столице построены в 60-70-е годы прошлого века, поэтому часто не отвечают современным требованиям. Городские власти анонсировали модернизацию 137 медицинских учреждений. В результате медработники и пациенты получат отремонтированные корпуса, обновленную материально-техническую базу и новые возможности для работы и лечения.

Старые школы Москвы также ждет комплексная реконструкция и внедрение новых стандартов обучения. Особое внимание будет уделено старшеклассникам, их станут учить на уровне предпрофессионального образования. Этот подход позволит выпускникам получить первые профессиональные навыки, определиться с будущей профессией и построить собственную образовательную траекторию.

Роман Романенко отметил, что осуществление этих значимых для города проектов требует пристального внимания со стороны депутатов и серьезного общественного контроля.