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29.07.2021 21:37
Рубрика: Общество

Власти Москвы призвали продолжить вакцинацию от коронавируса

Текст: Сергей Бабкин

Вакцинацию от коронавируса необходимо продолжать, несмотря на спад заболеваемости в Москве. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" выразил мэр Сергей Собянин.

Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается

По оценкам главы города, сейчас пройден пик заболеваемости. В то же время, уточнил он, угроза никуда не ушла. "Нужно быть осторожными и продолжать вакцинирование, особенно пожилых граждан, - добавил Сергей Собянин. - Все равно ковид никуда не денется, и опасность существует".

Ранее Сергей Собянин констатировал быстрое улучшение ситуации с коронавирусом в Москве: заболевамость по сравнению с пиковыми значениями снизилась в три раза.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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