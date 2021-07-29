Власти Москвы призвали продолжить вакцинацию от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса необходимо продолжать, несмотря на спад заболеваемости в Москве. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" выразил мэр Сергей Собянин.

По оценкам главы города, сейчас пройден пик заболеваемости. В то же время, уточнил он, угроза никуда не ушла. "Нужно быть осторожными и продолжать вакцинирование, особенно пожилых граждан, - добавил Сергей Собянин. - Все равно ковид никуда не денется, и опасность существует".

Ранее Сергей Собянин констатировал быстрое улучшение ситуации с коронавирусом в Москве: заболевамость по сравнению с пиковыми значениями снизилась в три раза.