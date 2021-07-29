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29.07.2021 06:48
Рубрика: Происшествия

Хабаровский застройщик попал под следствие за растрату 18,9 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) возбудили в отношении ООО "Лидер" - застройщика жилого комплекса в Хабаровске.

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Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, расследование началось после прокурорской проверки, в ходе которой стало известно о нарушении.

По предварительным данным компания, занимавшаяся строительством комплекса жилых домов со встроенными административными помещениями, подземной автостоянкой и гостиницей на улице Ленинградской, заключила 433 договора долевого участия на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. Из этих средств 18,9 миллиона были потрачены далеко не на застройку. Эти деньги директор фирмы вывел на другие счета с помощью аффилированных физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Идет предварительное следствие. Дело находится на контроле прокуратуры. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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