На Сахалине обсудят развитие нефтегазовой отрасли

28-30 сентября состоится 25-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина 2021". Форум пройдет в гибридном формате с возможностью принять участие лично и онлайн. Мероприятие будет организовано совместно с правительством Сахалинской области.

Ряд экспертных докладчиков уже подтвердили свое участие, чтобы поделиться с Вами новостями, стратегиями и планами. Ознакомьтесь с некоторыми из наших спикеров:

- Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области

- Алексей Орел, директор департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

- Пол Л. Клейнен, президент, "ЭксонМобил Россия"

- Екатерина Грушецкая, председатель концерна "Шелл" в России, "Шелл"

- Шелли Бир, президент, "Эксон Нефтегаз Лимитед"

- Вадим Руданец, генеральный директор, ООО "РН-Шельф-Арктика"

- Татьяна Митрова, профессор, научный руководитель Центра энергетики Московской школы управления "Сколково"

В фокусе 2021 года:

• Новости нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России

• Пленарная сессия: стратегическое развитие российской энергетической отрасли, с участием ключевых руководителей правительства и крупнейших компаний

• Дискуссия экспертов - стратегии развития в эпоху глобального энергетического перехода

• Впервые: развитие водородного кластера в Сахалинской области

• Дискуссия: как нефтегазовые компании отвечают на вызовы низкоуглеродной экономики?

Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" знакомит участников с самыми последними новостями развития нефтегазовой и энергетической индустрий региона, рыночными трендами и инициативами правительства, предоставляя уникальные возможности для делового общения с самыми значимыми игроками рынка на Дальнем Востоке России.

Зарегистрируйтесь сегодня и присоединитесь к 600 руководителям ключевых компаний региона - ежегодным участникам Дальневосточного энергетического форума.

За информацией о наших уникальных выставочных и спонсорских возможностях, которые отвечают непосредственно задачам и целям вашего бизнеса, обращайтесь к Дмитрию Срыбному:

Тел.: +44 777 400 6056

E-mail: dsrybny@adamsmithconferences.com

Контакты:

• Ольга Андреевских - директор Форума - o.andreevskikh@adamsmithconferences.com

• Елизавета Мурая - маркетинг & PR - e.muraya@adamsmithconferences.com

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