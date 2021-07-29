На Сахалине обсудят развитие нефтегазовой отрасли

Ряд экспертных докладчиков уже подтвердили свое участие, чтобы поделиться с Вами новостями, стратегиями и планами. Ознакомьтесь с некоторыми из наших спикеров:
- Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области
- Алексей Орел, директор департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
- Пол Л. Клейнен, президент, "ЭксонМобил Россия"
- Екатерина Грушецкая, председатель концерна "Шелл" в России, "Шелл"
- Шелли Бир, президент, "Эксон Нефтегаз Лимитед"
- Вадим Руданец, генеральный директор, ООО "РН-Шельф-Арктика"
- Татьяна Митрова, профессор, научный руководитель Центра энергетики Московской школы управления "Сколково"
В фокусе 2021 года:
• Новости нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России
• Пленарная сессия: стратегическое развитие российской энергетической отрасли, с участием ключевых руководителей правительства и крупнейших компаний
• Дискуссия экспертов - стратегии развития в эпоху глобального энергетического перехода
• Впервые: развитие водородного кластера в Сахалинской области
• Дискуссия: как нефтегазовые компании отвечают на вызовы низкоуглеродной экономики?
Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" знакомит участников с самыми последними новостями развития нефтегазовой и энергетической индустрий региона, рыночными трендами и инициативами правительства, предоставляя уникальные возможности для делового общения с самыми значимыми игроками рынка на Дальнем Востоке России.
Зарегистрируйтесь сегодня и присоединитесь к 600 руководителям ключевых компаний региона - ежегодным участникам Дальневосточного энергетического форума.
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Тел.: +44 777 400 6056
E-mail: dsrybny@adamsmithconferences.com
Контакты:
• Ольга Андреевских - директор Форума - o.andreevskikh@adamsmithconferences.com
• Елизавета Мурая - маркетинг & PR - e.muraya@adamsmithconferences.com
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