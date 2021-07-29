В Хабаровске задержали амурчанина, "заминировавшего" вокзал

Полицейские задержали хулигана, который сообщил о заложенной бомбе на железнодорожном вокзале Хабаровска.

По сведениям пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО, в дежурную часть позвонил неизвестный и сообщил о том, что в здании железнодорожного вокзала может произойти взрыв.

На место немедленно выдвинулись все экстренные службы. Сотрудников и посетителей эвакуировали, здание оцепили. Однако при обследовании помещения, перронов и прилегающей территории подозрительных устройств специалисты не нашли.

Хулигана "вычислили" за несколько часов. Им оказался 35-летний житель Приамурья. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел возвращаться домой к жене и шестерым детям. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.