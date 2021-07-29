Жителя Читы будут судить за спрятанный пакет с золотом и серебром

В Чите завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере (часть 4 статьи 191 УК РФ).

Его фигурантом стал местный житель, в квартире которого оперативники нашли три золото-серебряных слитка и четыре емкости, наполненные россыпным золотом и серебром. Мужчина рассказал, что пакет с драгоценным содержимым он нашел на обочине дороги в одном из дачных кооперативов. И вместо того, чтобы сдать находку правоохранителям, спрятал ее у себя дома.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, общая стоимость изъятого драгметалла превышает 10 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.