Актер ульяновского драмтеатра Андрей Бориславский скончался в Донецке

В Донецке 28 июля скончался актера Ульяновского областного драматического театра имени И.А.Гончарова Андрей Бориславский. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава регионального минкульта Евгения Сидорова.

Андрей Бориславский скоропостижно скончался на своей родине в Донецке на 58 году жизни. Причины смерти не сообщаются.

Андрей Бориславский - уроженец Донецкой области. Окончил Харьковский театральный институт и Киевский институт театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Затем работал в Донецком театре юного зрителя и в Донецком музыкально-драматическом театре. В 2008 году Бориславский был удостоен звания "Заслуженный артист Украины".

В 2014 году он вынужден был покинуть родину из-за политических событий. Сначала он работал в Димитровградском драмтеатре имени А.Н. Островского, а два сезона спустя его пригласили в Ульяновский драмтеатр. Бориславский сыграл немало удачных ролей перед ульяновской публикой. В 2021 году на XV фестивале театров "Лицедей" он выиграл в номинации "Лучший актер". Последняя роль, которую исполнил Бориславский, стала роль Михайло Васильева в спектакле "Мать (Васса Железнова)" Максима Горького.

Семья актера решила похоронить его на родине в Донецке. Похороны состоятся 30 июля.