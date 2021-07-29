Дмитрий Махонин посетил наукоград Иннополис в Татарстане

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал с рабочим визитом Иннополисе, созданном в Республике Татарстан наукограде. При этом прошло обсуждение, как в республике создавалась особая экономическая зона (ОЭЗ).

Иннополис это объединенная площадка, созданная на базе университета, здесь также расположены два технопарка.

- Опыт создания таких площадок, как Иннополис, может быть использован и в Пермском крае при формировании особой экономической зоны и технопарков, - отметил глава Прикамья. - Нам это очень интересно, так как в регионе может быть организована ОЭЗ в Осенцах. Кроме того, край планирует построить межвузовский кампус в Камской долине. Сейчас мы надеемся, что наша заявка на это будет положительно рассмотрена на федеральном уровне.

Рукодители Иннополиса подробно рассказали губернатору Пермского края, как обустроено общественное пространство города. Также Дмитрий Махонин ознакомился с тем, какие компании здесь работают, на каких условиях, какие инвестиции сюда поступают.

Весь наработанный здесь опыт может быть применен и в Пермском крае, где идет активное развитие различных отраслей промышленности и науки, в том числе и IT-сектора.

- Создание такого наукограда в Республике Татарстан дает понять, какие мероприятия нужно проводить, чтобы наши проекты были успешными, тем более, что у нас есть все необходимое для создания площадки, схожей с Иннополисом, - отметил Дмитрий Махонин.