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29.07.2021 13:48
Рубрика: Происшествия

В Башкирии подросток похитил у почтальона пенсии на полмиллиона рублей

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Башкирии 16-летний житель города Октябрьского стал фигурантом уголовного дела о грабеже, совершенном с применением насилия.

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Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Евгений Каневский, по версии следствия, 23 июля 2021 около 11.20 по местному времени подозреваемый напал на 34-летнего почтальона, которая разносила пенсию в многоквартирном доме.

Подросток нанес женщине множественные удары по голове и, забрав сумку, в которой было более полумиллиона рублей, скрылся с места происшествия. Похищенную сумку и свою верхнюю одежду он сжег, опасаясь изобличения. Однако это не помогло. Юношу выследили по горячим следам и задержали на улице. Похищенные деньги изъяли.

Потерпевшая опознала нападавшего. В ходе допроса подозреваемый сознался в преступлении, которое, как оказалось, он совершил в доме, где проживал сам.

Для оценки тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие продолжается. В ходе расследования будут изучены жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи подозреваемого. Проверят и то, насколько неформально проводится профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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