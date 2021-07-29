В Кремле выяснили подоплеку инцидента с пермской активисткой

В Кремле прояснили ситуацию вокруг активистки из Перми Елены Германовой, которая была оштрафована за пикет, организованный для записи видеообращения к президенту РФ без уведомления властей. О подоплеке события журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее активистке был назначен в судебном порядке штраф в размере 20 тысяч рублей по статье о проведении публичного мероприятия без уведомления. Она организовала пикет, вместе с участниками которого записала видеообращение на "Прямую линию" с Владимиром Путиным. Люди жаловались на планы застройки на месте стадиона "Молот".

Ранее Песков сообщал, что Кремль запросит у пермских властей информацию об обстоятельствах дела. При этом он подчеркивал, что сам по себе факт записи обращения на "Прямую линию" не должен становиться поводом для штрафов.

"Мы сумели разобраться в этой ситуации", - сообщил представитель Кремля, отвечая на новый вопрос журналистов на эту тему. Так, в Кремле выяснили, что активистка будет оспаривать решение о штрафе в предусмотренном законодательством порядке.

"Кроме того, мы выяснили подоплеку произошедшего", - добавил Дмитрий Песков. Оказалось, что стадион, против сноса которого протестовали активисты, долгое время не работал и до сих пор не используется как спортивный объект, сообщил пресс-секретарь. "Там все заросло бурьяном, никто никаким спортом не занимался больше года, жители разве что выгуливали там собак", - уточнил он. По его словам, состояние стадиона во многом связано с недобросовестными действиями собственников.

"На самом деле, мы с уважением относимся к мнению граждан, но никакого спорта там давно нет", - резюмировал представитель Кремля. Он также призвал дождаться результатов пересмотра дела о штрафе.