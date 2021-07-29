Неизвестные сообщили о минировании 45 детских садов в Иркутске

В дошкольные учреждения образования Иркутска поступила информация об угрозе взрывов. Сообщения пришли по электронной почте ночью. Речь в них шла о "минировании" 45 детских садов столицы региона, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Ситуация в детских садах находится на контроле. Они работают в штатном режиме дежурных групп. В образовательных учреждениях соблюдены антитеррористические меры. Допуск посторонних на территорию детсадов исключен, цитирует информационное агентство главу министерства образования региона Максима Парфенова.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки.