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29.07.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

Поджог назвали возможной причиной крупного пожара в Приангарье

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Прокуратура Иркутской области Фото: Прокуратура Иркутской области
Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура Братского района Иркутской области организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности после возгорания штабелей древесины в трех километрах от поселка Харанжина. Об этом сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

В Приангарье вспыхнул крупный пожар на берегу Братского водохранилища

Дознаватели МЧС обнаружили на складе лесоматериалов, расположенном на берегу Братского водохранилища, четыре независимых очага горения. В штабелях древесины найдены резиновые изделия. Причиной возгорания стало "занесение открытого источника огня", цитирует "Интерфакс" начальника пресс-службы регионального управления МЧС Андрея Шутова. По его словам, не исключается версия умышленного поджога.

Ликвидация огня продолжается, проинформировали в МЧС. Напомним, в 15 часов 30 минут по местному времени пожар локализовали на площади 40 тысяч квадратных метров. Угрозу перехода огня на населенный пункт удалось предотвратить. На месте ЧП работают 46 человек, используются пять автоцистерн, два бульдозера и вертолет с водосливным устройством (слито уже 90 тонн воды). Пострадавших нет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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