В Красноярском крае пьяный водитель иномарки сбил девочек-близняшек

В селе Павловка Назаровского района Красноярского края водитель автомобиля Nissan допустил наезд на одиннадцатилетних девочек-близняшек, шедших по обочине в попутном направлении.

Одна из сестер госпитализирована, вторая получила медицинскую помощь на месте ДТП, сообщили в ГУ МВД по региону. Медосвидетельствование показало, что водитель сел за руль нетрезвым. Составлено несколько административных материалов, в частности за вождение в состоянии опьянения. Только по этой статье 57-летнему нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами.

Иномарка помещена на специализированную стоянку, добавили в региональном главке.