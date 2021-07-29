В Приангарье вспыхнул крупный пожар на берегу Братского водохранилища

В Иркутской области вспыхнул крупный пожар на берегу Братского водохранилища. Огонь распространился на площади 40 тысяч квадратных метров.

Около семи часов утра пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации огня в трех километрах от населенного пункта Харанжино - на берегу Братского водохранилища загорелись штабеля леса, рассказали в МЧС. В тушении участвуют более 30 сотрудников.

Сегодня в 15 часов 30 минут по местному времени сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, сообщили в региональном главке ведомства. Огонь локализован на площади 40 тыс. квадратных метров, уточняет ТАСС.