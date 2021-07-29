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29.07.2021 17:12

СКФУ привлечет Консорциум вузов Северного Кавказа к программе "Приоритет-2030"

Состоялось заседание совета Консорциума вузов Северного Кавказа "Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов". Темой встречи стало обсуждение перспектив совместного участия в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
Фото: Пресс-служба СКФУ Фото: Пресс-служба СКФУ
Фото: Пресс-служба СКФУ

В Год науки и технологий запущена крупнейшая в истории России программа государственной поддержки российских вузов "Приоритет-2030". Цель программы - создать в России широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

Одним из механизмов реализации программы стратегического академического лидерства станут различные форматы сетевого взаимодействия университетов. СКФУ определился с возможностью подачи заявки и вышел с предложением к коллегам по Консорциуму вузов Северного Кавказа "Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов" поучаствовать в ее реализации.

По мнению председателя совета Консорциума, ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, консолидация для реализации проектов наиболее перспективна:

- Северо-Кавказский федеральный университет планирует участие в конкурсном отборе по программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" по направлению "Территориальное лидерство". С целью консолидации усилий академического сообщества для решения важных макрорегиональных задач всем вузам-участникам было предложено проанализировать возможные направления сотрудничества.

Стоит отметить, что большинство вузов - участников Консорциума поддержали инициативу федерального университета. В своих выступлениях руководители образовательных учреждений выразили готовность реализовать совместные научно-образовательные и социальные проекты, направленные на укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы Северо-Кавказского федерального округа.

Справка

Консорциум вузов Северного Кавказа "Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов" создан в марте 2021 года по инициативе Северо-Кавказского федерального университета при поддержке полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. В его состав вошли 17 университетов СКФО - 2/3 от общего количества государственных вузов СКФО, в которых обучаются свыше 120 тысяч студентов (более 60 процентов от общего контингента студентов всего макрорегиона).

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом

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