Карельские пожарные не допустили лесной огонь к Валаамскому скиту

Новости

В Бразилию пришли рекордные снегопады 14:07
Кириллов: За год в России капитально ремонтируют до 100 плотин 14:00
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады 13:58
Бывшая любовница короля Испании заявила, что он хотел на ней жениться 13:52
Роман Романенко оценил ход модернизации поликлиник и школ Москвы 13:46
Арахамия: Киев мог бы шантажировать весь мир, если бы не отказ от ядерного оружия 13:46
Синоптик рассказала, какая погода ждет жителей Москвы в выходные 13:43
Олег Стояновский: Своими ошибками дали почувствовать сопернику уверенность 13:42
В Швейцарии предложили обозначить вакцинированных зелеными браслетами 13:38
Болгария упростила условия въезда для россиян 13:35
Песков прокомментировал призыв взять под охрану армянскую границу 13:23
Греция переживает небывалую жару 13:22
Песков: РФ готова быть вместе с партнерами на фоне угрозы от Афганистана 13:18
Глава Подмосковья Воробьев поблагодарил военных за помощь в борьбе с COVID-19 13:13
Актер "Штрафбата" Регнер попал в реанимацию после жестокого избиения 13:09
В Кремле выяснили подоплеку инцидента с пермской активисткой 13:07
Опрос: Большинство россиян не хотели бы переехать жить в другой город 13:01
Sony продала более 10 млн консолей PlayStation 5 12:57
Вирусолог объяснил рост случаев COVID-19 среди молодых людей 12:56
Вышел трейлер третьей части "Последнего богатыря" 12:53
Генконсульство РФ в Анталье не рассматривало эвакуацию туристов из-за пожара 12:50
Пляжники Красильников и Стояновский потерпели первое поражение на Олимпиаде 12:47
В Саранске нашли труп в сгоревшей машине 12:44
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей 12:35
Названы популярные у россиян направления для путешествий на машине 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 13:43
Рубрика: Происшествия

Карельские пожарные не допустили лесной огонь к Валаамскому скиту

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба МЧС Карелии Фото: Пресс-служба МЧС Карелии
Фото: Пресс-служба МЧС Карелии

Карельские пожарные не допустили распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки, которые находятся на острове Путсаари. Об этом проинформировала пресс-служба регионального МЧС.

Фото: Прокуратура Иркутской области
Поджог назвали возможной причиной крупного пожара в Приангарье

Напомним, в Карелии ограничили выход в Ладожское озеро в секторе остров Валаам - остров Путсаари - Сортавала. Это связано с тушением бушующего здесь лесного пожара и необходимостью делать забор воды из Ладоги.

В настоящее время очаги на острове Путсаари локализовали. К их тушению привлекали порядка 60 пожарных, два катера, семь мотопомп, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России. Авиация произвела 82 сброса воды общей массой 246 тонн.

На текущий момент в Карелии действуют 26 природных пожаров, их площадь - 15,6 тысячи гектаров. Как сообщили в Минприроды республики, 11 пожаров на территории 9761 гектар локализованы. Увеличение общей площади возгораний произошло в том числе за счет проведения встречного отжига на лесных пожарах в Пряжинском районе.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Лесные пожары

Главное сегодня

Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии
Посольство РФ призвало США и Украину поддержать в ООН борьбу с неонацизмом
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России