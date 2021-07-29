Карельские пожарные не допустили лесной огонь к Валаамскому скиту

Карельские пожарные не допустили распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки, которые находятся на острове Путсаари. Об этом проинформировала пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, в Карелии ограничили выход в Ладожское озеро в секторе остров Валаам - остров Путсаари - Сортавала. Это связано с тушением бушующего здесь лесного пожара и необходимостью делать забор воды из Ладоги.

В настоящее время очаги на острове Путсаари локализовали. К их тушению привлекали порядка 60 пожарных, два катера, семь мотопомп, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России. Авиация произвела 82 сброса воды общей массой 246 тонн.

На текущий момент в Карелии действуют 26 природных пожаров, их площадь - 15,6 тысячи гектаров. Как сообщили в Минприроды республики, 11 пожаров на территории 9761 гектар локализованы. Увеличение общей площади возгораний произошло в том числе за счет проведения встречного отжига на лесных пожарах в Пряжинском районе.