На юге Поморья перекрыт канал поставки наркотиков на Северо-Запад

На юге Архангельской области в районе одного из железнодорожных переездов Вельского района сотрудники транспортной полиции задержали наркокурьера с партией мефедрона.

- Полицейские установили одного из участников межрегиональной группы наркоторговцев, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Предварительно установлено, что он осуществлял перевозку наркотического средства мефедрона из столичного региона на территорию Костромской, Вологодской и Архангельской областей.

По информации ведомства, в автомобиле задержанного были обнаружены и изъяты пакеты с веществом, содержащим около двух килограммов мефедрона. Наркотики были подготовлены для дальнейшей передачи сообщникам.

Было обнаружено также нескольких тайников-закладок с наркотиками, оборудованным участниками группировки около железнодорожных станций в Вологде и Костроме.

Сейчас наркокурьер арестован.