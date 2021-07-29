На юге Поморья перекрыт канал поставки наркотиков на Северо-Запад

На юге Архангельской области в районе одного из железнодорожных переездов Вельского района сотрудники транспортной полиции задержали наркокурьера с партией мефедрона.
- Полицейские установили одного из участников межрегиональной группы наркоторговцев, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Предварительно установлено, что он осуществлял перевозку наркотического средства мефедрона из столичного региона на территорию Костромской, Вологодской и Архангельской областей.
По информации ведомства, в автомобиле задержанного были обнаружены и изъяты пакеты с веществом, содержащим около двух килограммов мефедрона. Наркотики были подготовлены для дальнейшей передачи сообщникам.
Было обнаружено также нескольких тайников-закладок с наркотиками, оборудованным участниками группировки около железнодорожных станций в Вологде и Костроме.
Сейчас наркокурьер арестован.