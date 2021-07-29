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29.07.2021 17:26
Рубрика: Происшествия

На юге Поморья перекрыт канал поставки наркотиков на Северо-Запад

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

На юге Архангельской области в районе одного из железнодорожных переездов Вельского района сотрудники транспортной полиции задержали наркокурьера с партией мефедрона.

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- Полицейские установили одного из участников межрегиональной группы наркоторговцев, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Предварительно установлено, что он осуществлял перевозку наркотического средства мефедрона из столичного региона на территорию Костромской, Вологодской и Архангельской областей.

По информации ведомства, в автомобиле задержанного были обнаружены и изъяты пакеты с веществом, содержащим около двух килограммов мефедрона. Наркотики были подготовлены для дальнейшей передачи сообщникам.

Было обнаружено также нескольких тайников-закладок с наркотиками, оборудованным участниками группировки около железнодорожных станций в Вологде и Костроме.

Сейчас наркокурьер арестован.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Борьба с наркотиками

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