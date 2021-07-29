Дончанка лишилась миллиона рублей после общения с лжесотрудником банка

В Белокалитвенский отдел МВД России поступило заявление от потерпевшей от действий телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Ей позвонил абонент, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он убедил свою жертву в том, что ей необходимо взять кредит, а полученные деньги разместить на безопасные счета.

Следуя инструкциям лжесотрудника, потерпевшая оформила кредит на один миллион рублей, сняла их со счета, отправилась к ближайшему терминалу и через него перевела на несколько разных счетов, привязанных к 24 телефонным номерам. Деньги, естественно, исчезли в неизвестном направлении.

В полиции возбудили дело по части 4-й статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и пытаются разыскать злоумышленников.

МВД напоминает, что ни при каких обстоятельствах не следует сообщать никому свои персональные данные, как и данные о картах и счетах. При звонках неизвестных абонентов нужно обязательно перезвонить по официальному номеру банка и проверить информацию.

Тем более не следует совершать какие-либо действия по инструкциям звонящего. Нужно завершить разговор и при малейшем подозрении на какие-то действия заблокировать карту.