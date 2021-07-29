На Кубани катер на скорости наехал на купающуюся в море женщину

В четверг в Туапсинском районе Кубани следственными органами Западного межрегионального СУ на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении судоводителя, совершившего наезд на купавшуюся в акватории Черного моря туристку.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Как выяснилось, это ЧП произошло еще 24 июля в акватории Черного моря Туапсинского района. Как рассказали следователи, судоводитель на маломерном судне "Сальто" развил громадную скорость (около 50-60 километров в час) и, "проявив преступную небрежность", не избрал безопасную скорость движения, не учел маневренные возможности своего судна, а также необходимое для полной остановки катера расстояние. В результате чего он "допустил наезд на купающуюся женщину".

Пострадавшая получила множественные телесные повреждения, квалифицированные сотрудниками СКР как тяжкий вред здоровью.

Также сообщается, что следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. На данный момент уже осмотрено место происшествия, сам катер, допрошены судоводитель, владелец маломерного судна очевидцы произошедшего.

Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.