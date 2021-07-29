На Кубани катер на скорости наехал на купающуюся в море женщину

Новости

В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров 22:02
Власти Москвы расширят диспансеризацию после спада коронавируса 21:43
Власти Москвы призвали продолжить вакцинацию от коронавируса 21:37
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается 21:34
На модуле "Наука" удалось отключить незапланированно включившиеся двигатели 21:28
Более 30 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:14
Спектакль "Современника" посмотрят следователи 21:06
Маск поздравил Рогозина с доставкой модуля "Наука" на МКС 20:55
Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче 20:54
До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" 20:44
Эрдоган: Мы мобилизовали все возможности для тушения пожаров 20:42
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 21:29
Рубрика: Происшествия

На Кубани катер на скорости наехал на купающуюся в море женщину

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В четверг в Туапсинском районе Кубани следственными органами Западного межрегионального СУ на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении судоводителя, совершившего наезд на купавшуюся в акватории Черного моря туристку.

Фото: Центральное МСУт УФО
В Югре лодка столкнулась с теплоходом, один человек погиб

По информации пресс-службы ведомства, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Как выяснилось, это ЧП произошло еще 24 июля в акватории Черного моря Туапсинского района. Как рассказали следователи, судоводитель на маломерном судне "Сальто" развил громадную скорость (около 50-60 километров в час) и, "проявив преступную небрежность", не избрал безопасную скорость движения, не учел маневренные возможности своего судна, а также необходимое для полной остановки катера расстояние. В результате чего он "допустил наезд на купающуюся женщину".

Пострадавшая получила множественные телесные повреждения, квалифицированные сотрудниками СКР как тяжкий вред здоровью.

Также сообщается, что следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. На данный момент уже осмотрено место происшествия, сам катер, допрошены судоводитель, владелец маломерного судна очевидцы произошедшего.

Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поручил сократить срок постановки на воинский учет в военкоматах
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России