Под Ростовом в учениях "Заслон-2021" участвовали 700 единиц техники

В Ростовской области на полигоне Кадамовский завершились беспрецедентные по масштабу учения войск национальной гвардии России. За ходом маневров наблюдал главнокомандующий Росгвардией, генерал армии Виктор Золотов.

Легенда учений актуальна: крупный отряд террористов напал на склад с артиллерийским вооружением, а другая группа бандитов захватила небольшой населенный пункт. Войскам правопорядка была поручена задача не только отбить нападение, но и ликвидировать боевиков.

Дабы события были максимально приближены к боевым - на полигоне была построена деревня Ивановка со зданием почты, дворца культуры и церкви. В операции по блокированию и уничтожению террористов участвовали около 4000 военнослужащих Южного и Северо-Кавказского округов Росгвардии, а также МВД, МЧС и ФСИН. Задействовано 12 боевых и транспортных вертолетов Ми-24, Ми-8 и Ми-26, беспилотные летательные аппараты, бронеавтомобили, специальные инженерные машины, багги и другая техника. Всего более 700 единиц. Для сравнения в 1945 году при взятии Кенигсберга было задействовано 525 единиц бронетехники.

Активная фаза операции с применением минометов и огневой поддержки вертолетов, высадкой мобильных групп десанта, эвакуацией мирных жителей и фильтрацией задержанных, а также зачисткой Ивановки, и тушения лесного пожара заняла около двух часов.

Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки спецназа, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств. Обращаясь к военнослужащим и сотрудникам, главнокомандующий подчеркнул, что поставленные цели впервые проводимого столь масштабного учения достигнуты и вручил ведомственные награды.