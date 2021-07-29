Волгоградка сняла на видео избиение дочери ради мести бывшему мужу

Волгоградские дознаватели возбудили уголовное дело в отношении 29-летней жительницы, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В одном из поселков Калачевского района незамужняя женщина жила с годовалой дочкой. Она нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками и не обеспечивала девочку необходимым питанием и лечением.

Месяц назад пьяная мать дважды ударила малышку по лицу и на недолгое время придушила ее. Свои действия женщина сняла на видео и отправила отцу девочки. По ее словам, так она мстила мужчине за то, что он оставил ее одну с ребенком.

Подозреваемую неоднократно привлекали к административной ответственности и проводили с ней безрезультатные профилактические беседы. Сотрудники полиции направили в органы опеки материал на лишение ее родительских прав. Малолетняя девочка сейчас находится с отцом.