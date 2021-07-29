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29.07.2021 16:46
Рубрика: Власть

Россия и КНР в августе проведут совместное учение с участием 10 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ сообщили о предстоящем совместном учении с Народно-освободительной армией Китая. Вооруженные силы России на этих маневрах будут представлять военнослужащие Восточного военного округа.

"Подразделения одного из объединений ВВО примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Сибу/Взаимодействие-2021", которое пройдет в середине августа на территории Китайской Народной Республики", - проинформировали в Минобороны РФ.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Там уточнили, что общая численность войск и сил, привлекаемых к совместному учению, составит около 10 тысяч человек. В маневрах задействуют большое количество боевой техники, в том числе самолеты, артиллерию и бронетехнику. Руководство учением будет осуществляться совместно - командованием воинских контингентов двух стран. А учебные задачи личный состав станет решать на полигоне "Цинтунся" сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. Он расположен в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

Сообщается, что это учение организуют для укрепления и развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивания уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, а также для демонстрации решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Отношения России и Китая

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