С миру по нитке: чем вооружена морская пехота Вьетнама

Например, техника перебрасывалась средним десантным кораблем проекта 770 (натовское обозначение Polnocny) польской постройки, имеющим водоизмещение более 800 тонн. Он может вмещать до пяти единиц различных боевых машин.
Такие СДК вооружены 140-мм реактивными системами залпового огня с 18 направляющими, способными уничтожать цели на дистанции до 10000 метров. Имеются также 30-мм зенитные установки АК-230 М и переносные ракетные комплексы "Стрела - 2". Максимальная скорость - 16,5 узлов, дальность - 1000 миль. Экипаж - 42 человека.
Морпехи до сих пор использую плавающие танки ПТ-76 и бронетранспортеры БТР-60ПБ, полученные из СССР в 60-70-е годы. Эта техника успела повоевать в нескольких войнах. В настоящее время она, несмотря на хорошие амфибийные свойства, уже не считаются современной, но пока речи о какой-то полноценной замене не ведется.
Также все еще используются трофейные американские десантные катера, на один из них - HQ-551 - был погружен вездеход ГАЗ-66.
Кроме традиционных автоматов Калашникова можно увидеть израильские штурмовые винтовки TAR-21. Огневая поддержка также оказывается пулеметами ПКМ и крупнокалиберными ДШКМ. Для поражения различных целей служат безоткатные орудия Б-10, выпускаемые во Вьетнаме по лицензии.