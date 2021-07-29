Самоходки "Акация" срочно перебросили в провинцию Даръа в Сирии

152-мм 2С3 "Акация" являются самыми мощными самоходными артиллерийскими установками сирийских правительственных войск. Недавно несколько таких САУ были замечены в ходе их переброски в провинцию Даръа, где активизировались террористы.

Syrian Arab Army moves heavy mobile artillery to support current military security operations in #Daraa province in southern Syria.#Syria #SyAA #Syrianarmy🇸🇾please feel free to follow for daily Syrian updates🇸🇾 pic.twitter.com/dTmPV3gMZp — Steele M (@SteeleSyAA) July 27, 2021

Гусеничная техника для экономии ресурса как обычно перевозилась на полуприцепах-тяжеловозах.

Экипажи боевых машин располагались непосредственно на броне. Например, командиры находились за установленными на вращающихся башенках пулеметами ПКТ, способными поражать как воздушные, так и наземные цели. Их перевозимый боекомплект до 1500 патронов.

В той же колонне находились грузовики с боеприпасами, чтобы в случае необходимости оказывать длительную огневую поддержку пехотным и танковым подразделениям.

По опыту предыдущих операций, очень часто самоходки применяются как штурмовые орудия, обстреливая боевиков прямой наводкой, а не действуют с закрытых позиций.

К началу гражданской войны сирийские сухопутные войска располагали парком из 50 "Акаций". Небольшая часть из них была потеряна в боях, причем несколько единиц - уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами. Это происходило из-за того, что САУ долгое время находились неподвижно без маскировки и защиты на открытой местности. После таких инцидентов экипажи старались уже не повторять таких грубых ошибок.

В настоящее время в артиллерийских подразделениях сухопутных войск массово применяются 122-мм 2С1 "Гвоздика" и небольшое количество 130-мм колесных самоходок, изготовленных на шасси коммерческих автомобилей непосредственно в Сирии.