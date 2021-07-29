СК завершил расследование аварии с военными автобусами

СК передал в суд дело о ДТП на трассе с военными автобусами. Вело его Главное следственное управление ведомства против Ивана Гаврикова. Он обвиняется по статье 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По версии следствия, водитель Гавриков 11 января, управляя грузовиком на трассе М-9 "Балтия", нарушил правила дорожного движения и на участке 28 км этой автомагистрали столкнулся с четырьмя военными автобусами, в которых было в общей сложности 100 военнослужащих.

Четверо военных погибли на месте, шестерым был причинен тяжкий вред здоровью.

Гавриков во время следствия находился в СИЗО. Прокуратура дело прочла и утвердила. В четверг тома отправили в суд.