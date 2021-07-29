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29.07.2021 21:06
Рубрика: Происшествия

Спектакль "Современника" посмотрят следователи

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин распорядился, что бы его подчиненные "изучили и дали оценку приведенным в публикациях фактов". Речь идет о спектакле театра "Современник", который вызвал неоднозначную реакцию москвичей.

В Петербурге преступная группа пойдет под суд за обман ветеранов

В СК уточнили, что "в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре "Современник", председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам".

- Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны, - уточняют в Следственном комитете.

Кто конкретно обратился в СК, в ведомстве не уточнили, но известно, что это общественная организация "Офицеры России". Там считают, что актриса Лия Ахеджакова "в своем весьма пространном и пресыщенным безобразным матом монологе буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов". Сама же актриса говорит, что "поругания ветеранов нет".

- Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК России. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство,- заявляют в Следственном комитете.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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