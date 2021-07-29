Ставка на лидеров: УК "Открытие" запустила биржевой фонд "Открытие – Акции США"

Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") запустила биржевой фонд "Открытие - Акции США". Фонд дает возможность неквалифицированным инвесторам заработать на росте стоимости акций ведущих американских компаний. Паи фонда обращаются на Московской бирже и доступны к приобретению на сумму от 1 доллара США по тикеру OPNS в торговых приложениях брокера.

В основе инвестиционной стратегии фонда - диверсифицированный портфель из более 100 акций крупнейших компаний США с потенциально более высокой доходностью, чем американский рынок акций в целом. Это стало возможным благодаря включению фактора "Моментум", который отбирает демонстрирующие опережающий рост акции за последние 6 и 12 месяцев c вероятностью их дальнейшего роста. Другими словами, фонд стремится выбирать акции с положительным трендом цены, ребалансируя портфель каждые полгода, что позволяет инвесторам зарабатывать на росте акций ведущих американских компаний.

Дополнительным преимуществом фонда является возможность покупки паев как в рублях, так и в долларах, что позволяет клиентам сэкономить на конвертации валют.

Особую ценность фонда представляет низкий порог входа. Клиенту не нужно иметь больших накоплений: вкладывая всего от 1 доллара США, инвестор становится полноправным участником роста акций ведущих американских компаний. Также важно отметить, что фонд рассчитан на неквалифицированных инвесторов: клиентам не придется проходить дополнительные процедуры, связанные с квалификацией или тестированием.

Рекомендованный срок инвестирования - больше трех лет, что позволяет клиенту получить дополнительный бонус в виде освобождения от уплаты налога. При этом доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год. Таким образом, платить налог придется, только если клиент заработает на инвестициях больше 9 млн за три года. Дополнительный налоговый вычет можно получить при приобретении паев на уже открытый ИИС.

Помимо продуманной инвестиционной стратегии и доступности фонда, УК "Открытие" заботится о качестве сервиса и комфорте инвестирования клиентов. Чтобы клиенты могли инвестировать в том числе и в свободное от работы время, купить паи можно будет не только стандартно с 10:00 до 18:40, но и в течение вечерней сессии Московской биржи до 23:50 по московскому времени.

Чтобы приобрести паи фонда, необходимо найти его в торговых приложениях брокера по тикеру OPNS. Открыть брокерский счет "Открытие Брокер" можно дистанционно, скачав приложение, на сайте компании по ссылке , а также в любом отделении банка "Открытие"/"Открытие Брокер".

Константин Федулинский, генеральный директор УК "Открытие":

"Мы аккуратно подходили к формированию линейки биржевых фондов, использовали это время, чтобы изучить рынок, комплексно рассмотреть потребности клиентов, оценить спрос. И теперь начинаем формировать линейку, максимально удовлетворяющую все запросы инвесторов. Мы считаем, что биржевой фонд - именно тот продукт, который объединяет все преимущества, необходимые клиенту: скорость, прозрачность, доступность. В фонде "Открытие - Акции США" мы делаем ставку на лидеров и ориентируемся на клиентов, которые хотят опередить рынок. И на этом мы не остановимся: до конца года у нас большие планы по развитию линейки биржевых фондов".

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

"Фонд УК "Открытие" стал 100-м биржевым фондом на Московской бирже. Всего с начала года наша линейка пополнилась 45 новыми фондами - вдвое больше, чем за весь прошлый год. На Московской бирже сформирован ликвидный рынок, способный удовлетворить спрос на разнообразные активы: акции, облигации, товары, инструменты денежного рынка и различные отрасли экономики. Биржевые фонды пользуются популярностью у частных инвесторов - сегодня они есть в портфелях более чем у 1,6 млн человек. Мы рады динамичному развитию этого рынка и активному участию управляющих в данном процессе".

Запуск фонда проходит при поддержке крупнейшего маркет-мейкера биржевых фондов на Московской бирже - Группы компаний "АТОН".

Андрей Звездочкин, партнер, член совета директоров, генеральный директор "АТОН":

"Мы благодарны коллегам из УК "Открытие" за оказанное доверие и рады, что на российском рынке появляется все больше биржевых фондов. Это прекрасная возможность для неквалифицированных инвесторов получить доступ на глобальные рынки и составить диверсифицированный портфель. Мы считаем, что биржевые фонды - это наиболее удобный способ начать инвестировать, выработать привычку инвестировать и правильно аллоцировать активы".

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Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции США" №4491 зарегистрированы Банком России 05.07.2021.

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