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29.07.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей

Текст: Иван Егоров

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал компанию Googlе LLC виновной по делу об административном правонарушении в области локализации персональных данных. Компании назначен административный штраф в размере 3 млн рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы суда Зульфия Гуринчук.

Фото: istock
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Это наказание за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России стало первым для американской компании.

Предыдущие штрафы Google, как и Facebook, Twitter, Telegram и другие соцсети и мессенджеры, получал за неудаление запрещенной информации.

Происшествия Правосудие Суд Digital Интернет Компании Информационные технологии Google

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