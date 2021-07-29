Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал компанию Googlе LLC виновной по делу об административном правонарушении в области локализации персональных данных. Компании назначен административный штраф в размере 3 млн рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы суда Зульфия Гуринчук.

Это наказание за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России стало первым для американской компании.

Предыдущие штрафы Google, как и Facebook, Twitter, Telegram и другие соцсети и мессенджеры, получал за неудаление запрещенной информации.