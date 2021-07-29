Умер актер Орландо Драммон, 35 лет озвучивавший пса Скуби-Ду

Актер и самый известный в Бразилии артист озвучания и дубляжа Орландо Драммон умер во вторник на 102-м году жизни в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает ISTOE, почтенный старец еще в мае был госпитализирован с мочеполовой инфекцией и с тех пор находился в больнице. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

Драммон Кардоза родился в 1919 году в Сан-Паулу. В индустрии - с начала 50-х. Артист работал на озвучке "Спиди Гонщика" в 1967-м, "Супер-друзей" в 1987-м.

Orlando Drummond faleceu.......... pic.twitter.com/XkK2Gh1deZ — Kami Sama Explorer (@kamisamaexp) July 27, 2021

Более 35 лет озвучивал пса Скуби-Ду, благодаря чему внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Orlando Drummond RIP pic.twitter.com/Mt9neaUmu3 — Mario Samuel (@MarioSamuel27) July 27, 2021

Плюс на счету Орландо папа смурф (в бразильской локализации он стал Гаргамелем), Альф, морячок Попай и другие иконы масскульта.

Perdemos Orlando Drummond 💔 pic.twitter.com/x0ut46RzpH — Ruth Elizabeth Davis (@RuthElizabethD9) July 27, 2021

Появлялся он на экранах и как актер - в сериалах и фильмах ужасов.

RIP Orlando Drummond (1919 - 2021), beloved comedian, actor and voice actor. Here he is in O Rei do Movimento (1954). pic.twitter.com/PHs5A32c0P — Cinelimite (@cinelimite) July 27, 2021

Популярность усопшего на родине была крайне изрядна. В частности, национальная пресса припоминает случай, как однажды Орландо на большой дороге остановили разбойники, но, узнав по голосу, извинились и угостили пивом, вежливо попросив разыграть перед ними несколько артистических сценок.

В 2019-м вышла биографическая книга об артисте.