Умер актер Орландо Драммон, 35 лет озвучивавший пса Скуби-Ду

Актер и самый известный в Бразилии артист озвучания и дубляжа Орландо Драммон умер во вторник на 102-м году жизни в Рио-де-Жанейро.
Как сообщает ISTOE, почтенный старец еще в мае был госпитализирован с мочеполовой инфекцией и с тех пор находился в больнице. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.
Драммон Кардоза родился в 1919 году в Сан-Паулу. В индустрии - с начала 50-х. Артист работал на озвучке "Спиди Гонщика" в 1967-м, "Супер-друзей" в 1987-м.
Orlando Drummond faleceu.......... pic.twitter.com/XkK2Gh1deZ— Kami Sama Explorer (@kamisamaexp) July 27, 2021
Более 35 лет озвучивал пса Скуби-Ду, благодаря чему внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Orlando Drummond RIP pic.twitter.com/Mt9neaUmu3— Mario Samuel (@MarioSamuel27) July 27, 2021
Плюс на счету Орландо папа смурф (в бразильской локализации он стал Гаргамелем), Альф, морячок Попай и другие иконы масскульта.
Perdemos Orlando Drummond 💔 pic.twitter.com/x0ut46RzpH— Ruth Elizabeth Davis (@RuthElizabethD9) July 27, 2021
Появлялся он на экранах и как актер - в сериалах и фильмах ужасов.
RIP Orlando Drummond (1919 - 2021), beloved comedian, actor and voice actor. Here he is in O Rei do Movimento (1954). pic.twitter.com/PHs5A32c0P— Cinelimite (@cinelimite) July 27, 2021
Популярность усопшего на родине была крайне изрядна. В частности, национальная пресса припоминает случай, как однажды Орландо на большой дороге остановили разбойники, но, узнав по голосу, извинились и угостили пивом, вежливо попросив разыграть перед ними несколько артистических сценок.
RIP Orlando Drummond. 😔 pic.twitter.com/Z2OAAF7Fg4— •Aninha• (@AninhaArantes) July 28, 2021
В 2019-м вышла биографическая книга об артисте.