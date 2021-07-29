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Умер актер Орландо Драммон, 35 лет озвучивавший пса Скуби-Ду

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    29.07.2021, 12:12
Текст:   Олег Усков

Актер и самый известный в Бразилии артист озвучания и дубляжа Орландо Драммон умер во вторник на 102-м году жизни в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает ISTOE, почтенный старец еще в мае был госпитализирован с мочеполовой инфекцией и с тех пор находился в больнице. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

Драммон Кардоза родился в 1919 году в Сан-Паулу. В индустрии - с начала 50-х. Артист работал на озвучке "Спиди Гонщика" в 1967-м, "Супер-друзей" в 1987-м.

Более 35 лет озвучивал пса Скуби-Ду, благодаря чему внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Плюс на счету Орландо папа смурф (в бразильской локализации он стал Гаргамелем), Альф, морячок Попай и другие иконы масскульта.

Появлялся он на экранах и как актер - в сериалах и фильмах ужасов.

Популярность усопшего на родине была крайне изрядна. В частности, национальная пресса припоминает случай, как однажды Орландо на большой дороге остановили разбойники, но, узнав по голосу, извинились и угостили пивом, вежливо попросив разыграть перед ними несколько артистических сценок.

В 2019-м вышла биографическая книга об артисте.

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