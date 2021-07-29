В суд передано дело о хищении 4 млн евро из "Пробизнесбанка"

Бывших сотрудников ОАО АКБ "Пробизнесбанк" теперь называют участниками организованной преступной группы. Это Александр Железняк и Алексей Леонтьев. По версии Следственного комитета РФ, в результате их "неправомерных действий" банку причинен ущерб на общую сумму более 28 млрд рублей.

На данный момент день завершено расследование дело против бывшего начальника управления департамента по работе с VIP-клиентами Управления инвестиционного финансирования "Пробизнесбанка" Дмитрия Захарова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Как объясняют в СК, в марте 2015 года Дмитрием Захаровым в составе преступной группы совершено хищение имущества банка на 4 млн евро. Это более 250 млн рублей по курсу Банка России. Эти деньги были представлены в качестве кредита немецкой компании.

Сейчас уголовное дело Захарова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В СК подчеркнули, что АКБ "Пробизнесбанк" являлся крупнейшим Банком Финансовой Группы "Лайф", контролировавшийся Железняком и Леонтьевым. Они и влияли на принимаемые в группе и банке решения. Ранее приговорами судов за совершение в банке хищений в 2014-2015 годах на сумму более 3,4 млрд рублей осуждены к различным срокам лишения свободы 13 соучастников и членов ОПГ.

Леонтьев и Захаров объявлены в международный розыск.