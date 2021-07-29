Вышел русский трейлер фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом

На YouTube-канале WBRussia вышел дублированный трейлер фильма "Король Ричард".

Главную роль в картине исполнил Уилл Смит - он сыграл Ричарда Уильямса - отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Знаменитый актер, судя по всему, решил поучаствовать в проекте с очевидным прицелом на "Оскар" - остросоциальные темы Америки, идущие параллельно с движением BLM, прослеживаются невооруженным глазом даже в коротком ролике.

Смит, напомним, еще на стадии кастинга успел угодить в скандал. Когда его имя было названо в числе главных претендентов на роль отца спортсменок, прогрессивная общественность назвала его "недостаточно черным".

Режиссером выступил Рейнальдо Маркус Грин ("Монстры и люди"), сценарий написал Зак Бэйлин.

Премьера в кинотеатрах запланирована на 18 ноября 2021 года.