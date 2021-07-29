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Вышел русский трейлер фильма "Король Ричард" с Уиллом Смитом

Новости
    29.07.2021, 10:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале WBRussia вышел дублированный трейлер фильма "Король Ричард".

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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Главную роль в картине исполнил Уилл Смит - он сыграл Ричарда Уильямса - отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Знаменитый актер, судя по всему, решил поучаствовать в проекте с очевидным прицелом на "Оскар" - остросоциальные темы Америки, идущие параллельно с движением BLM, прослеживаются невооруженным глазом даже в коротком ролике.

Смит, напомним, еще на стадии кастинга успел угодить в скандал. Когда его имя было названо в числе главных претендентов на роль отца спортсменок, прогрессивная общественность назвала его "недостаточно черным".

Режиссером выступил Рейнальдо Маркус Грин ("Монстры и люди"), сценарий написал Зак Бэйлин.

Премьера в кинотеатрах запланирована на 18 ноября 2021 года.

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