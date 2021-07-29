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29.07.2021 21:50
Рубрика: В мире

Зачем Зеленский тасует колоду силовиков

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
С начала недели президент и верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в армии и спецслужбах. Чистки начались с отставки с командующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и распространились на разведку и службу безопасности (СБУ).

Если верить новому пресс-секретарю президента Сергею Никифорову, отставка Хомчака объясняется отсутствием "синергии" между ним и главой министерства обороны (МОУ) Андреем Тараном. При этом сомнений в патриотизме Хомчака у Зеленского нет, поэтому тот переведен на должность первого заместителя секретаря украинского Совбеза (СНБО), то есть не до конца удален.

Фото: Константин Сазончик / ТАСС
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Действительно, личный конфликт между Хомчаком и Тараном известен давно, а в феврале он даже перешел в судебную плоскость: Хомчак и ряд генералов ВСУ подали иски к министерству обороны из-за необоснованных, по их мнению, выводов министерской инспекции, закончившейся для некоторых строгими выговорами. Выводы эти по преимуществу касались нецелевого расходования бюджетных средств и неприкрытой коррупции в армейских верхах. СМИ и социальные сети также обсуждали передел контрабандных потоков на линии разграничения в Донбассе и регулярные переброски оружия из Болгарии на Ближний Восток грузовыми бортами ВСУ, что якобы раздражало наблюдателей в Вашингтоне.

Этих наблюдателей также смущала явная связь Хомчака с олигархом Коломойским, что на фоне анонсированного визита Зеленского в США переполнило их чашу терпения. О необходимости на деле, а не для галочки разорвать отношения с мажоритарным акционером "проекта Зеленский" президенту Украины за последний месяц недвусмысленно указывали и глава госдепа Блинкен, и временный поверенный в делах США Кент.

Вместо "командующего Иловайским котлом" Хомчака Зеленский назначил "командующего Дебальцевским котлом" генерал-майора Валерия Залужного. В отличие от Хомчака тот до последнего времени не считался адептом "силового решения проблемы Донбасса" и, как говорят, имел некий авторитет в войсках.

Зеленский заранее убирает неугодных Вашингтону людей перед визитом в США

Также Зеленский назначил новых командующих десантно-штурмовых войск и "операции объединенных сил" - карательных соединений на Донбассе. Одновременно прошли кадровые перестановки - президентским указом или по собственному желанию - в СБУ, офисе Генпрокурора и внешней разведке. Зеленский, с одной стороны, готовится к визиту в США, заранее убирая неугодных Вашингтону людей, а с другой, попутно решает личную проблему недостаточной лояльности силовиков в преддверии осени, которая, как сегодня предсказывают, будет кризисной и протестной.

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