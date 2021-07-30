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30.07.2021 13:13
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ помог Renault Group увеличить прибыль

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Компания Renault Group подвела итоги первого полугодия, и они отличные: план Renaultution выполняется с опережением графика.

Фото: www.vk.com/ladanivadoc
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"Поток свободных денежных средств в этом полугодии приблизился к порогу безубыточности. У нас уверенная позиция по ликвидности, которая позволяет спокойно продолжать восстановление", - прокомментировал Клотильд Дельбо, финансовый директор Renault Group.

Если кратко, то объём продаж, что не удивительно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос, также увеличилась выручка Группы (+ 26,8%, до 23,4 млрд евро), сокращена чистая задолженность, а положительный чистый доход составил 368 млн евро.

Что касается АвтоВАЗа, то компания смогла показать положительные результаты. Так, например, чистая прибыль составила 67 млн евро, в прошлом году ни о какой прибыли речи не было: зафиксирован убыток в 316 миллионов. Также выросла операционная прибыль: плюс 110 млн евро против двухмиллионного убытка в первом полугодии 2020 года.

#Lada #Renault