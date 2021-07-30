Билли Айлиш о своем новом альбоме: Почти нет радостных песен

Новый диск получил название Happier Than Ever ("Счастлива, как никогда"). Причем, певица не пожадничала, включив в него сразу 16 треков.

Накануне релиза Билли Айлиш рассказала о премьере на своей странице в Instagram:

"Это мой самый насыщенный и глубокий опыт, который когда-либо случался у меня с моей музыкой…. Я так люблю каждую из песен этого проекта, что меня буквально пугает мысль о том, чтобы выпустить их в мир, где каждый сможет их послушать. Мне хочется плакать. Я так сильно выросла в процессе создания этого альбома и испытала столько самореализации и само-рефлексии. Я бы хотела вернуться во времени и записать этот альбом заново, потому что это были одни из лучших дней в моей жизни".

При этом в альбоме почти нет радостных песен.

Билли Айлиш работала над ним в студии Лос-Анжелеса вместе с братом Финеасом - тоже композитором, поэтом, а также саунд-продюсером, аранжировщиком и гитаристом. Зрители московского концерта могли видеть его на сцене - именно старший брат играл на акустической гитаре в самых драматичных и лирических песнях сестры.