ГП направила в суд дело экс-главы Межтрастбанка о хищении 2,5 млрд рублей

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Бойкова, обвиняемого в хищении денежных средств граждан и кредитной организации. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Останкинский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по данным следствия, в 2013-2016 годах президент ООО "КБ Межтрастбанк" Бойков совместно с соучастниками в составе организованной группы похитили более 2,5 миллиарда рублей, принадлежавших банку. Средства были перечислены под видом кредитов на счета подконтрольных им компаний.

Кроме того, как считает следствие, в 2007-2014 годах Бойков похитил более 700 миллионов рублей личных сбережений граждан. Хищения денег происходили под предлогом их размещения на депозитных счетах банка. Расследование этого громкого уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.

Как отметили в Генпрокуратуре, в 2019 году трое соучастников Бойкова Останкинским судом Москвы уже были признаны виновными по делу о хищениях и осуждены.