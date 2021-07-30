Новости

Чех Прскавец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе на байдарке 10:54
Умер режиссер двух частей "Горячей жевательной резинки" Цви Шиссель 10:54
Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года 10:54
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк про вакцинацию 10:51
ГП направила в суд дело экс-главы Межтрастбанка о хищении 2,5 млрд рублей 10:42
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для учителей и врачей 10:41
Москвичам рассказали, куда обратиться при подтоплении 10:34
Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады 10:34
Российские космонавты откроют переходные люки в модуль "Наука" в пятницу 10:28
В Турции локализовали 42 из 63 очагов возгорания 10:25
Макрогузова и Холомина выиграли все три матча в группе на Олимпиаде в Токио 10:21
Черногория выдала РФ ректора университета, обвиняемого в крупной растрате 10:17
Наталья Сергунина: Более 26 тысяч раз за полгода столичные предприниматели воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ 10:16
Экс вице-губернатора Сахалинской области отпустили из СИЗО под залог 10:10
Москва отменила обязательный перчаточный режим в связи с улучшением эпидситуации 10:07
Россиянка Кочесок не смогла завоевать медаль в прыжках на батуте 10:05
Призер Олимпиады Татьяна Минина: Это был классный бой! 10:03
В Петербурге разрешили работу фудкортов и аттракционов 09:59
В России могут запретить Samsung Pay 09:56
В столичном районе Фили-Давыдково началась реновация 09:56
Двое пожарных пострадали при тушении склада в Москве 09:50
В Москве задержан мужчина, выстреливший в спину пассажиру в метро 09:45
Двухлетний ребенок выпал с восьмого этажа в Москве 09:24
В Кургане появился первый проекционный пешеходный переход 09:24
В Якутии отменят COVID-free зоны в ресторанах 09:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 10:42
Рубрика: Происшествия

ГП направила в суд дело экс-главы Межтрастбанка о хищении 2,5 млрд рублей

Текст: Иван Егоров

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Бойкова, обвиняемого в хищении денежных средств граждан и кредитной организации. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Останкинский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП в Подмосковье с гибелью военных

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по данным следствия, в 2013-2016 годах президент ООО "КБ Межтрастбанк" Бойков совместно с соучастниками в составе организованной группы похитили более 2,5 миллиарда рублей, принадлежавших банку. Средства были перечислены под видом кредитов на счета подконтрольных им компаний.

Кроме того, как считает следствие, в 2007-2014 годах Бойков похитил более 700 миллионов рублей личных сбережений граждан. Хищения денег происходили под предлогом их размещения на депозитных счетах банка. Расследование этого громкого уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.

Как отметили в Генпрокуратуре, в 2019 году трое соучастников Бойкова Останкинским судом Москвы уже были признаны виновными по делу о хищениях и осуждены.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2"
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году
НАСА: Запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России