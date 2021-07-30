Haval представил рестайлинг конкурента Toyota Land Cruiser

Рамный внедорожник Haval H9 немного похорошел, чтобы соответствовать запросам клиентов: вместе с фейслифтом модель обзавелась новой центральной консолью.

В Китае состоялся показ обновлённого H9. Семилетняя модель уже не раз проходила через пересмотр внешности, но нынешняя модернизация уникальна, так как впервые горизонтальные планки решётки радиатора сменились на вертикальные.

Вместе с "грилем" был изменён передний бампер, противотуманные фары в котором теперь напоминают "клыки" и визуально ещё больше увеличивают высоту автомобиля. Это всё, что сделали китайцы с внешностью своего самого большого внедорожника.

Изменений в салоне тоже немного, но, тем не менее, новая мультимедиа с широким экраном и переехавшие под неё дефлекторы воздуховодов немного осовременили интерьер Haval H9.

В Китае H9 оснащается прежними 224-сильным бензиновым турбомотором 2.0 литра, автоматической трансмиссией и системой полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциалов.

В России внедорожник предложен с 218-сильным бензиновым двигателем и дизелем с отдачей 190 л.с., оба работают в паре с АКП. Отметим, что блокировка переднего дифференциала доступна только в топовой комплектации с бензиновым агрегатом. Цена на модель начинается от 2 750 000 рублей, за максимально оснащённый H9 просят минимум 3 150 000 рублей.

Фото: www.autohome.com.cn

Фото: www.autohome.com.cn